Як у США готуються до фінальних президентських теледебатів [ Редактировать ]
Увага всіх виборців у США сьогодні буде прикута до головного шоу - фінальних теледебатів двох кандидатів у президенти. Чому в двобій Трампа і Байдена вирішив втрутитися Барак Обама і в яку рекордну суму вже обійшлися Америці перегони, - розкаже Дмитро Анопченко.
Місце на майданчику для преси оператори займали ще на світанку і все, щоб вибрати найкращу позицію навпроти цього корпусу Університету Белмонта в Невшіллі, де Трамп і Байден зійдуться у фінальному двобої. Зал досі темний - поки що готують лише сцену, а ближче до вечора, за місцевим часом, увімкнуть світло і запросять приблизно сотню глядачів. А наразі старенька типографія друкує афіші. Наклад обмежений; жодних комп'ютерів, текст набирали вручну, тож кожна з них стане сувеніром, за який згодом битимуться колекціонери.
У штабах кандидатів жартують - "може хоч щось відіб'ємо"! Адже витрати на виборчі перегони цього року рекордні. Якщо під час минулої кампанії, 4 роки тому, всі були приголомшені, коли з'явилася цифра: претенденти на виборні посади витратили 6 з половиною мільярдів доларів. То цього разу це вже одинадцять мільярдів, а до дня виборів ще півтора тижня.
І кандидати кидають у бій "важку артилерію".
На боці Байдена виступив Барак Обама. Уперше за всю кампанію з'явившись на мітингу кандидата від демократів. Прийняли тепло - він і досі дуже популярний. І Обама не підвів свого колишнього напарника, Байдена, - критикував Трампа жорстко і завзято.
Барак Обама, Президент США (2009-2017):
Це ж не реаліті-шоу, а нинішня реальність. У якій ми змушені жити з наслідками того, що президент не здатний виконувати свою роботу.
Підпільну агітацію ведуть Росія та Іран. Як стверджує національна розвідка, ці дві країни нелегально отримали дані американських виборців - і тепер намагаються вплинути на громадську думку.
Джон Реткліфф, директор національної розвідки США:
Так, ми підтверджуємо, що частину особистої інформації виборців отримали Іран і окремо від нього - Росія.
Жертвам хакерів тепер надходять дивні і-мейли та смс - агітація проти Трампа. От тільки тепер, коли відправника з'ясували, вона може мати і зворотній ефект. Так само, частина виборців почала співчувати Трампові - після того як правила дебатів в останній момент змінили, забравши в нього можливість перебивати і сперечатися із суперником. І чинний президент тепер у пошуках підтримки за будь-якої нагоди на це скаржиться.
Дональд Трамп, Президент США:
Думаю, це дуже несправедливо, що вимикатимуть мікрофони. Несправедливо, що не обговорюватимемо зовнішньої політики. І ведуча дуже упереджена!
Як виходитиме із ситуації Трамп за умов, коли більше не можна говорити одночасно із суперником? Які "домашні заготовки" має і наскільки жорсткими будуть дебати? За цим сьогодні стежитиме вся Америка, адже помилка одного з політиків на теле-дуелі може коштувати йому посади.
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