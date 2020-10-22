Суд изменил приговор по делу Ефремова [ Редактировать ]
Московский городской суд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщают РИА-Новости.
Ефремов должен будет провести за решеткой 7 с половиной лет. Судьи учли в качестве смягчающего обстоятельства добровольную компенсацию осужденным морального вреда потерпевшим.
Отмечается, что сам осужденный актер заявил, что "прекратил все свои отношения с алкоголем", который довел его "до такого плачевного конца". При этом, прокурор настаивал на оставлении приговора в силе.
Ранее мы писали, что Михаил Ефремов выплатил компенсацию потерпевшим от ДТП с его участием в размере миллиона рублей.
Напомним, вечером 8 июня 2020 года в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.
В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.
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