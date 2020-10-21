В среду, 21 октября, актер Михаил Ефремов, который устроил пьяное смертельное ДТП, выплатил по одному миллиону рублей еще трем потерпевшим по делу о ДТП, сообщил "РИА Новости" его адвокат Роман Филиппов.

"Сегодня уже выплатили компенсацию по одному миллиону рублей трем потерпевшим, именно на такой сумме они и настаивали", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, защита артиста выплатила компенсации всем потерпевшим.

Сами потерпевшие, однако, деньги пока не получили. Гражданские иски с требованием компенсаций они отзовут "после того, как деньги появятся на счете".

Накануне защита артиста принесла в суд 2,4 миллиона рублей, предлагая рассчитаться с потерпевшими во время заседания из расчета по 800 тысяч рублей каждому. Суд, однако, объявил перерыв до 22 октября для урегулирования этого вопроса.



Стоит отметить, что ранее родственники Захарова отказывались от денег артиста, ограничившись иском на "символический рубль", но затем передумали и заявили иски по миллиону каждый - из желания заняться благотворительностью, объяснял Добровинский.

Также на заседании адвокат Ефремова заявил, что администрация СИЗО, где содержится Михаил Ефремов, выдала актеру "исключительно положительную характеристику личности".



"Правила и внутренний порядок соблюдает, по характеру спокойный, уравновешенный. На меры воспитательного характера реагирует правильно, на контакт идет охотно. Среди сокамерников Ефремов пользуется положительным авторитетом", - говорится в ней.

Напомним, что вечером 8 июня 2020 года в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.

— Вы выпили?

— Да…



Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020

Актер сначала признал свою вину, но потом отказался, заявив, что ничего не помнит. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам колонии общего режима.

Ранее "Подробности" писали о том, как сокамерники в СИЗО встретили в известного актера.