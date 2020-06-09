Жуткое ДТП с Ефремовым: пьяный актер попал на видео [ Редактировать ]
Российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Авария произошла с участием нескольких автомобилей в районе Смоленской площади в Москве. В Telegram-канале Baza было опубликовано видео момента аварии.
На распространенном ролике видно, как автомобиль пересекает двойную сплошную и врезается во встречную машину.
Ефремов был за рулем в нетрезвом состоянии. В отношении актера возбуждено уголовное дело по статье 264. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Кроме того, в больнице умер водитель авто, с которым столкнулся актер.
"Водитель, вчера на Смоленской площади получивший телесные повреждения, в результате ДТП скончался в медучреждении", - отметили в пресс-службе МВД.
Напомним, Ефремова задержала полиция. Свидетели сообщают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения
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