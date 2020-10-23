Беларусь изменила правила въезда-выезда из страны [ Редактировать ]
Беларусь изменила правила въезда-выезда из страны. Так, при въезде гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, которые находились в странах "красной зоны", необходимо пройти 10-дневную самоизоляцию.
Об этом говорится в постановлении правительства Беларуси, передает "РБК-Украина".
Также самоизоляцию должны пройти те, кто транзитом проезжал одну из стран "красной зоны" и не имеют документального подтверждения, что транзит не превышал 24 часа.
Ранее сообщалось, что "красную" зону карантина расширили.
Также мы писали о том, что в ЕС упростят правила пересечения границ для туристов.
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