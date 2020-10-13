В ЕС упростят правила пересечения границ для туристов [ Редактировать ]
В Европейской комиссии предложили упростить правила пересечения границ для туристов. Тестирование на коронавирус может стать альтернативной для прохождения карантина, сообщает The Telegraph.
Еврокомиссия поручила экспертам в области охраны здоровья разработать необходимые протоколы.
Если такое решение примут, то страны-члены Евросоюза будут вынуждены "взаимно признавать" тесты на COVID-19.
Это позволит бизнесменам и туристам, прибывающим в ту или иную страну ЕС, сократить длительность карантина или избежать его. Достаточно будет лишь предоставить медицинскую справку, свидетельствующую об отрицательном результате теста на коронавирус.
Отмечается, что в этой схеме также будет задействована Британия, но только до конца 2020 года. А если будет подписано необходимое соглашение, то и в последующее время.
Ранее сообщалось, что Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон.
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