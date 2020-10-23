Новые зоны карантина: куда попал Киев [ Редактировать ]
В пятницу, 23 октября, в Украине обновили карантинное зонирование в Украине. Киев остался в "оранжевой" зоне карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Данное решение вступит в силу в следующий понедельник.
С 00 часов 00 минут 26 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в "оранжевой" зоне!
В "оранжевой зоне" адаптивного карантина запрещена работа:
- хостелов и турбаз;
- ресторанов, ночных клубов ночью;
- спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 квадратных метров помещения) и детские лагеря.
Напомним, что по состоянию на 23 октября в Украине зафиксирован новый антирекорд.
по теме
"Красную" зону карантина расширили
В пятницу, 23 октября, в Украине приняли решение о расширении "красной" зоны карантина
Обрати й не заразитися: чи готові виборчі комісії до роботи в умовах карантину?
Цьогоріч вибори пройдуть в умовах карантину - це буде перше пандемічне голосування для українців
Карантинна освіта в Україні: хто повернеться до школи після канікул
Не виключено, що з погіршенням епідеміологічної ситуації навчальні заклади повністю перейдуть на дистанційну систему - чи готова українська освіта до такого виклику?
Made in Ukraine: як розробляють українську вакцину від коронавірусу
Українські науковці заявили про перші успішні випробування "кандидата у вакцини від COVID-19. Ці дослідження тривали 6 місяців і показали неабиякий результат
Вибори в умовах пандемії: чи готові у Рівному гарантувати безпеку та здоров'я громадян у день голосування?
У МОЗ наголошують: на місцевих виборах потрібно забезпечити дотримання всіх протиепідемічних правил