І від прогнозів до реальності. Єдиний метод стримати епідемію - це карантин. Тож в Україні "червоного" та "помаранчевого" кольорів - дедалі більше, а "зеленого" - дедалі менше. Відсьогодні в країні нове карантинне зонування. В уряді заявляють, що зараз жодна область не готова до послаблення режиму обмежень.

А наші кореспонденти вирішили порівняти, чим же відрізняються ці обмеження, залежно від кольору зони.

Жанна Дутчак провела карантинний рейд у "червоному" Івано-Франківську, а Сергій Бордюжа - в "жовтому" Запоріжжі. Результати ревізії - дивіться самі.

Івано-Франківськ - один із восьми обласних центрів, які цього тижня потрапили до червоної зони. Чи змінилося життя міста і які нові обмеження почали діяти? Ми вирішили перевірити.

А ще порівняти, "червоний" карантинний колір відрізняється від більш "здорового" жовтого. Почнемо з транспорту. Якщо ще донедавна в червоній зоні все ставили на гальма, то зараз - ні! Центр Івано-Франківська. Година пік, на зупинці - натовп. У самих маршрутках - не проштовхнутися. Побачивши камери, водії тікають, зачиняючи двері просто перед носом.

Ігор, водій маршрутки:

- Як працює громадський транспорт сьогодні? - В звичному режимі. - В мене ще не заповнений, ще багато вільних місць.

Курсують і міжміські автобуси.

А от режим роботи залізничного транспорту все-таки змінився. "Укрзалізниця" відсьогодні припинила продавати квитки зі станції Івано-Франківськ. Поїзди зупинятимуться, але лише на висадку пасажирів. Сісти ж на потяг можна буде в найближчому місті Галич.

А тепер знайдемо 5 транспортних відмінностей із "жовтою" зоною:

Запоріжжя. Ранкова година пік. У маршрутку не втиснутися. В масках - одиниці. Їхати в такому транспорті - наражати себе не небезпеку.

У "жовтому" Запоріжжі, на відміну від Івано-Франківська, транспорт їздив завжди. Хіба лише під час весняного локдауну був на гальмах. Та якщо в муніципальному транспорті за масковим режимом та кількістю пасажирів водії ще хоч якось стежать, то приватним перевізникам правила карантину майже не писані.

Світлана, жителька Запоріжжя:

Я еду с Иванова, проехало три 89-тых забитый до отвала. Просто. Людей туда трамбовали. Это просто кошмар какой-то. Люди без масок. Я не знаю, водители не реагируют никак. Я вот только что зашла в маршрутку и говорю, почему люди без масок. А шо такое? Вы верите в этот коронавирус? Они до сих пор не верят.

А от хто точно вірить тут у коронавірус - це медики. Бо навіть у "жовтому" Запоріжжі закінчуються місця в лікарнях.

Марина Колерова, завідувачка відділення ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України":

Якщо люди не будуть дотримуватись всіх мір. І буде зростати і подалі захворюваність, то медична система може врешті решт не витримати. І просто нікуди буде госпіталізувати.

Хоча обмеження в Запоріжжі - не надто суворі. Магазини працюють. Кафе та ресторани теж. Щоправда, зачинятися повинні о 10-тій, зрештою як і в інших регіонах.

Костянтин, відвідувач кафе, житель Запоріжжя:

Ну здесь же нету красной зоны. Так что я не боюсь.

Та, виявляється, й у Івано-Франківську "червона" зона - вже не страшна. Тут теж відчинені всі ресторани та кафе. У звичному режимі працюють установи. Ось величезна черга біля міського центру надання адмінпослуг. Рекомендацій уряду змістити на кілька годин початок робочого дня ніхто не почув. Школи та дитсадки теж працюють. Батькам на радість.

Лариса, бабуся школярки:

Діти одичіли за цей карантин. Треба думати про дітей. Я за просте навчання з дотримання всіх вимог. - Не боїтеся що коронавірус? - Береженого Бог береже.

Чиновники кажуть: рішення не переходити на дистанційне навчання вони ухвалювали спільно з батьками та вчителями.

Марія Попович, директор ліцею №7 міста Івано-Франківська:

Ми зробили таке онлайн-опитування і батьків і вчителів, і в п'ятницю більшість висловилися батьки за те, щоб ми навчалися у звичному режимі.

У звичному режимі працювали і школи в Запоріжжі. Та відсьогодні діти - на двотижневих канікулах. А вчителі поки що - дезінфікують класи.

Ірина Рибак, заступник директора Запорізького навчально-виховного комплексу №41:

Прибираються, витираються поверхні парт, витираються стільці. Підвіконня. Миється підлога. Геть усе, щоб кабінети були чисті і дезінфіковані.

І хоча в уряді говорять, що жодна з областей не готова до послаблення обмежень - обмеження ці вже послаблені. І не залежать від кольору зони. Транспорт їздить, ресторани працюють, а діти навчаються. Єдине - масовість масових заходів різна. У "жовтій" зоні можна збиратися до 30 людей. У "червоній" на такі зібрання табу. Та як свідчить практика, любов наших людей до гулянь і фестивалів не залежить ані від урядових постанов, ані від кольору зони.