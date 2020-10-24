Коронавирус в Украине: за сутки больше семи тысяч зараженных [ Редактировать ]
Источник: Львовский горсовет
За минувшие сутки в Украине выявили 7 014 новых случаев коронавирусной инфекции, 125 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 24 октября COVID-19 подтвержден у 337 410 украинцев, из них 6 289 - умерли. Выздоровели за минувшие сутки 2 177 человек, с начала эпидемии - 139 755.
Лидерами по количеству новых случаев заболевания являются Киев (+560), Харьковская (+520), Львовская (+469), Житомирская (+484) и Хмельницкая области (+450).
Ранее сообщалось, что в США одобрили первый препарат для лечения коронавируса.
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