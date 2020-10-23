В США одобрили первый препарат для лечения коронавируса [ Редактировать ]
Источник: Mohamed Hossam/Global Look Press
Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA - Food and Drug Administration) одобрило первый препарат для лечения COVID-19. Об этом написала в Facebook главный иммунолог Украины, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.
FDA одобрило противовирусный препарат "Веклури" (ремдесивир) для лечения госпитализированных пациентов (взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше с весом не менее 40 кг.) для лечения COVID-19. Veklury - это первое средство от этого заболевания, получившее одобрение FDA. Напомню, ранее FDA давало разрешение на использование этого препарата только в качестве !"emergency use", а мы имели право его использовать, благодаря нашему протоколу.
Одобрение Veklury было подтверждено анализом агентством данных трех рандомизированных контролируемых клинических испытаний, в которых участвовали пациенты, госпитализированные с COVID-19 от легкой до тяжелой степени.
Медик опубликовала ссылку на результаты исследований FDA и добавила, что ремдесевир дает эффект у определённой категории больных.
Напомним, что в Минздраве ранее сообщили, когда ремдесивир появится в Украине.
Ранее "Подробности" писали о препаратах, которые нельзя принимать при заражении коронавирусом.
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