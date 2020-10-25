Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) возвращается на ринг.

Дату своего возвращения он объявил на своей официальной странице в Twitter.

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"Большое объявление. Цыганский король возвращается 5 декабря в Лондоне. Оппонент уточняется. Не могу дождаться, чтобы вернуться на ринг и вернуться к тому, что у меня получается лучше всего", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что третий бой Фьюри с Уайлдером не состоится.

Также сообщалось, что Ломаченко перенес операцию после боя с Лопесом.