Тайсон Фьюри возвращается на ринг [ Редактировать ]
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) возвращается на ринг.
Дату своего возвращения он объявил на своей официальной странице в Twitter.
"Большое объявление. Цыганский король возвращается 5 декабря в Лондоне. Оппонент уточняется. Не могу дождаться, чтобы вернуться на ринг и вернуться к тому, что у меня получается лучше всего", - говорится в сообщении.
Big announcement The Gypsyking is back in Uk 🇬🇧 December 5 London opponent tbc— TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 24, 2020
Can’t wait to get back in the ring and get back to what I do best. 🥊 2020#Returnofthemac@WBCBoxing @frankwarren_tv @trboxing @btsportboxing @espn @MTKGlobal @wowhydrate @MarbellaUk @goldstar pic.twitter.com/MQ6KhZ0K0J
Ранее мы писали о том, что третий бой Фьюри с Уайлдером не состоится.
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