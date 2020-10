Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) возвращается на ринг.

Дату своего возвращения он объявил на своей официальной странице в Twitter.

"Большое объявление. Цыганский король возвращается 5 декабря в Лондоне. Оппонент уточняется. Не могу дождаться, чтобы вернуться на ринг и вернуться к тому, что у меня получается лучше всего", - говорится в сообщении.

Big announcement The Gypsyking is back in Uk 🇬🇧 December 5 London opponent tbc



Can’t wait to get back in the ring and get back to what I do best. 🥊 2020#Returnofthemac@WBCBoxing @frankwarren_tv @trboxing @btsportboxing @espn @MTKGlobal @wowhydrate @MarbellaUk @goldstar pic.twitter.com/MQ6KhZ0K0J