Джошуа вызвал Фьюри на бой за титул абсолютного чемпиона мира [ Редактировать ]
Британский боксер Энтони Джошуа вызвал соотечественника Тайсона Фьюри на бой за титул абсолютного чемпиона мира. Об этом пишет champion.com.ua.
"Тайсон, выходи драться со мной. Если ты действительно хочешь называть себя номером один, то иди со мной в ринг. Давай устроим этот бой. Мне принадлежат все остальные титулы, так что наш поединок имеет смысл. Я объединенный чемпион в супертяжелом весе, а Фьюри владеет титулом WBC", - заявил объединенный чемпион в супертяжелом весе.
"Ради чего нужен наш с ним бой? Чтобы в хэвивейта появился единственный доминатор, который станет абсолютным чемпионом, объединив все пояса. Для того, чтобы доказать, что я первый номер, мне, конечно, надо подраться с Фьюри. А он должен драться со мной ", - отметил Джошуа.
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