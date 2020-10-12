Третий поединок действующего чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории британца Тайсона Фьюри с экс-обладателем пояса американцем Деонтеем Уайлдером не состоится.

Об этом рассказал Фьюри, передает The Athletic.

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"Меня просили перенести бой на декабрь - я согласился провести поединок 19 декабря. Потом они снова попытались перенести бой, уже на следующий год. Я тренировался. Я был готов.

Но когда они попросили перенести бой с 19 декабря на следующий год, это было уже слишком. Я иду дальше", - рассказал боксер.

Отмечается, что теперь Фьюри планирует провести в начале декабря промежуточный бой в Великобритании, а до конца 2021 года сойтись в ринге с соотечественником Энтони Джошуа и стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

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