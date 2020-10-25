Местные выборы: какая явка избирателей на 16:00 [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составляет 27%. В такое же время на выборах 2015 года явка превышала 36%. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
Явка на 16:00 по всей стране по данным гражданской сети ОПОРА составляет 27%. Погрешность 0,84%. В это же время на местных выборах 2015 года явка была 36,2%.
Отметим, ранее Центральная избирательная комиссия представила явку на местных выборах по состоянию на 13:00. В среднем по стране явка составляла 17,3%, в Киеве - 16,2%.
Напомним, что в полицию уже поступило 2162 сообщения о возможных нарушениях связанных с избирательным процессом.
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