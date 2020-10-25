Местные выборы: полиция сообщила о нарушениях [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, в связи с выявленными нарушениями на местных выборах в Украине полиция открыла 25 уголовных дел по состоянию на 14:00. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Всего в полицию уже поступило 2162 сообщения о возможных нарушениях связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве (257) и Киевской области (238). Меньше всего - в Черновицкой области (9).
Заявления касались таких инцидентов:
- нарушение порядка ведения агитации - 493;
- агитация в день выборов - 288;
- нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации - 101;
- нарушение тайны голосования - 98;
- нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 65;
- попытка или вынесения избирательного бюллетеня - 49.
В настоящее время полицейские составили 54 протокола о совершении административных правонарушений. По 25 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в субботу, 24 октября, накануне местных выборов объявлен "день тишины". В это время запрещена любая предвыборная агитация. Тем не менее, в этот день был зафиксирован ряд нарушений.
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