В воскресенье, 25 октября, в связи с выявленными нарушениями на местных выборах в Украине полиция открыла 25 уголовных дел по состоянию на 14:00. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Всего в полицию уже поступило 2162 сообщения о возможных нарушениях связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве (257) и Киевской области (238). Меньше всего - в Черновицкой области (9).

Заявления касались таких инцидентов:

нарушение порядка ведения агитации - 493;

агитация в день выборов - 288;

нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации - 101;

нарушение тайны голосования - 98;

нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 65;

попытка или вынесения избирательного бюллетеня - 49.

В настоящее время полицейские составили 54 протокола о совершении административных правонарушений. По 25 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.