Явка на выборы: в ЦИК назвали новые данные [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, Центральная избирательная комиссия представила явку на местных выборах по состоянию на 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
В среднем по стране явка составляет 17,3%, в Киеве - 16,2%.
Так, явка по регионам составляет:
- Винницкая область - 17,2%;
- Волынская область - 17%;
- Донецкая область - 22,1%;
- Житомирская область - 18,3%;
- Закарпатская область - 15,3%;
- Ивано-Франковская область - 14%;
- Кировоградская область - 18,6%;
- Николаевская область - 15,5%;
- Полтавская область - 16,6%;
- Сумская область - 15,7%;
- Тернопольская область - 17%;
- Харьковская область - 15,5%;
- Черкасская область - 17%;
- Черновицкая область - 14%;
- Черниговская область - 20,1%;
- Луганская область - 18%;
- Одесская область (без Одессы) - 26%;
- Тернопольская область - 17%;
- Херсонская область - 16,7%;
- Киевская область - 15,6%;
- Киев - 16,2%.
В Центризбиркоме отметили, что данные являются предварительными.
Напомним, что в полицию уже поступило 2162 сообщения о возможных нарушениях связанных с избирательным процессом.
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