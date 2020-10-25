"Люди оценили неадекватность власти": Нестор Шуфрич оценил президентский опрос [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР чи ВІЙНА" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич поделился своим мнением на счет президентского опроса.
Люди оценили неадекватность власти. Они проигнорировали опрос. Президент страны задает пять вопросов народу и финансирует это конкретная политическая партия.
Также Шуфрич задал вопрос о том, может ли присутствовать в опросе элемент коррупции и злоупотребления властью.
Скажите, здесь не элемента коррупции и злоупотребления властью, президент принудил одну из партий профинансировать свою личную инициативу?
Ранее мы писали, что украинцы ответили на пять вопросов Зеленского.
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