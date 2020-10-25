В воскресенье, 25 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР чи ВІЙНА" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич поделился своим мнением на счет президентского опроса.

Люди оценили неадекватность власти. Они проигнорировали опрос. Президент страны задает пять вопросов народу и финансирует это конкретная политическая партия.

Также Шуфрич задал вопрос о том, может ли присутствовать в опросе элемент коррупции и злоупотребления властью.

Скажите, здесь не элемента коррупции и злоупотребления властью, президент принудил одну из партий профинансировать свою личную инициативу?

Ранее мы писали, что украинцы ответили на пять вопросов Зеленского.