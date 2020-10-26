Стоимость смартфонов оценили в 270-340 тысяч гривен/ фото: ГПСУ

Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался провезти в страну 5 коробок с IPhone 12 Pro Max из Польши. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Контрабанду обнаружили в международном пункте пропуска Краковец. Смартфоны должны были попасть на территорию Украины до официального старта продаж.

Отмечается, что гаджеты пытался провезти гражданин Германии. Конфискованное имущество передали работникам таможни. Их стоимость оценили в 270-340 тысяч гривен.

Фото: Госпогранслужба

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