На украинской границе задержали контрабанду IPhone 12 (фото) [ Редактировать ]
Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался провезти в страну 5 коробок с IPhone 12 Pro Max из Польши. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Контрабанду обнаружили в международном пункте пропуска Краковец. Смартфоны должны были попасть на территорию Украины до официального старта продаж.
Отмечается, что гаджеты пытался провезти гражданин Германии. Конфискованное имущество передали работникам таможни. Их стоимость оценили в 270-340 тысяч гривен.
Фото: Госпогранслужба
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