Сотрудники Службы безопасности Украины блокировала контрабанду янтаря в азиатскую страну.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что незаконный бизнес организовал гражданин одного из Закавказских государств совместно с украинцами.

Дельцы скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенской области. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ровенской области.

Отмечается, что ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах Борисполь и Львов. При обыске у злоумышленников обнаружили 833 кг янтаря, в том числе - 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 миллиона гривен.

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