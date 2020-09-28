СБУ разоблачила крупную контрабанду янтаря [ Редактировать ]
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировала контрабанду янтаря в азиатскую страну.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что незаконный бизнес организовал гражданин одного из Закавказских государств совместно с украинцами.
Дельцы скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенской области. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ровенской области.
Отмечается, что ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах Борисполь и Львов. При обыске у злоумышленников обнаружили 833 кг янтаря, в том числе - 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 миллиона гривен.
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