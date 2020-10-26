Вакцина от коронавируса украинского производства появится через год. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в стране подбирают производственные мощности, где может быть изготовлен амбициозный препарат.

Нам нужно пройти большой путь, чтобы кандидат на вакцину стал уже вакциной. Для этого надо пройти три фазы клинических исследований. Сейчас подбирается в Украине необходимое производство, где это может быть сделано. Если ожидания наши сбудутся, и выбранный производитель и путь мы пройдем нормально, то уже примерно через год мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19.

Отмечается, что в разработке вакцины принимают участие американские компании. Исследования кандидата на препарат проводились в Турции и США.

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