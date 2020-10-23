Вакцина не забезпечить стійкий імунітет на все життя - Степанов [ Редактировать ]
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Жодна вакцина від коронавірусу не забезпечить стійкий імунітет на все життя. Вчені говорять про шість місяців - максимум про один рік. Про це у п’ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Будь-яка вакцина, яка буде, не буде забезпечувати стійкий імунітет на все життя. Все, що вони говорять - це максимум рік. Вони кажуть, що якщо буде рік - будуть дуже задоволені. А то і шість місяців. Бо ніхто не знає, як себе буде поводити коронавірус. З такою хворобою ніхто не стикався. Ми все побачили, що у нього немає сезонності.
Міністр повідомив, що в Україні вже фіксуються повторні випадки захворюваності на COVID-19.
Сьогодні буквально у нас є дуже тяжкий випадок, вдруге захворіла людина і в дуже важкому стані зараз перебуває. Півроку тому захворів і зараз знову.
Максим Степанов наголосив, що саме тому дуже важливі елементарні заходи безпеки: носіння масок, соціальна дистанція і дезінфекція рук. Особливо це важливо для людей старшого віку і з серйозними супутніми захворюваннями.
Раніше повідомлялося, що розробник української вакцини від COVID-19 поділився результатами досліджень і назвав терміни її створення.
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