Когда появится американская вакцина от COVID-19 [ Редактировать ]
В США назвали сроки появления вакцины от коронавируса, над которой работают американские ученые. Она может появиться до конца текущего года, пишет BBC.
По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, вакцина может появиться до конца 2020 года, если будет подтверждено, что она "безопасна и эффективна".
Чтобы внедрить его в широкие массы, потребуется "несколько месяцев в 2021 году".
Энтони Фаучи также подчеркнул, что появление вакцины от коронавируса не отменит необходимости соблюдать меры по защите от инфекции в течение значительного времени.
Ранее сообщалось, что в США одобрили первый препарат для лечения коронавируса.
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