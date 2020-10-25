Подвійна вірусна атака: як захиститися від грипу під час пандемії коронавірусу?

Епідемія коронавірусу знову в розпалі, тож лікарі радять захиститися хоча б від звичайного ГРВІ - чи є вакцина, де і за скільки роблять щеплення?