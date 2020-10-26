Проведение местных выборов в Украине не должно стать причиной роста заболеваемости коронавирусом. В целом все предписания по санитарным мерам на участках соблюдались.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

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"Сейчас мы можем констатировать, что в принципе выборы не должны привести к всплеску заболеваемости коронавирусом", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что грубых нарушений во время работы участков не было, хотя не везде соблюдались все меры. Главным нарушением было не ношение прозрачных щитков членами избиркомов и скопление людей на участках.

Санврач также сообщил, что в день выборов на участки были вызовы бригад "скорой помощи", в рамках которых 50 человек были госпитализированы.

"За воскресенье у нас было 250 вызовов скорой помощи на участки, 50 человек госпитализированы и произошел один летальный случай. Произошла внезапная остановка сердца, это случилось до приезда медиков", - рассказал Ляшко.

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