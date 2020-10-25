Опубликованы результаты экзитполов местных выборов по городам Украины [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Вечером появились результаты экзитополов в городах Украины. Сами итоги голосования ЦИК объявит 3-6 ноября.
Результаты экзит-полов местных выборов
Согласно результатам экзит-полов проходной барьер в 5% преодолевают:
Киев
В Киеве на выборах мэра лидирует действующий городской голова Виталий Кличко с результатом 45,93%.
На втором месте - Александр Попов, согласно данным экзит-пола он получил 9,62% поддержки избирателей. Третью строчку занимает Ирина Верещук (8,53%). У Андрея Пальчевского 4,81%, у Игоря Смешко 3,73%, у Александра Омельченко 2,69%, Андрей Ильенко - 2,48%, Николай Томенко - 2,11%
Таким образом, во втором туре на должность мэра Киева могут претендовать Виталий Кличко и Александр Попов.
В горсовет столицы проходят партии:
- УДАР - 19,74%
- "Европейская солидарность" - 17,76%
- "Слуга народа" - 10,28%
- "Батькивщина" - 8,61%
- ОПЗЖ - 7,77%
Харьков
Геннадий Кернес получил абсолютное большинство голосов первом туре выборов мэра Харькова - 57,9%.
У его ближайшего оппонента Александра Фельдмана (ОПЗЖ ) - 12,2%. Алексей Кучер от "Слуги народа" получил 11,98%, Олег Абрамичев ("Европейская солидарность") - 6,23%, Игорь Черняк ("Блок Светличной "Разом") - 4,51%.
В городской совет Харькова преодолевают проходной барьер 6 партий:
- "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 39,52%
- ОПЗЖ - 16,99%
- "Слуга народа" - 12,39%
- Европейская солидарность - 9,17%
- Партия Шария - 6,41%
Одесса
По результатам экзитпола по выборах в Одессе побеждает действующий городской глава Геннадий Труханов 34,4% . При этом в Одессе будет второй тур выборов, так как Труханов не набрал более 50% голосов.
- "Доверяй делам" - 23,77%
- ОПЗЖ - 22,38%
- "Слуга народа" - 15,95%
- "Европейская солидарность" - 12,72%
- Партия Шария - 7,63%
Напомним, что в полицию уже поступило 2162 сообщения о возможных нарушениях связанных с избирательным процессом.
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