В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Вечером появились результаты экзитополов в городах Украины. Сами итоги голосования ЦИК объявит 3-6 ноября.

Результаты экзит-полов местных выборов

Согласно результатам экзит-полов проходной барьер в 5% преодолевают:

Киев

В Киеве на выборах мэра лидирует действующий городской голова Виталий Кличко с результатом 45,93%.

На втором месте - Александр Попов, согласно данным экзит-пола он получил 9,62% поддержки избирателей. Третью строчку занимает Ирина Верещук (8,53%). У Андрея Пальчевского 4,81%, у Игоря Смешко 3,73%, у Александра Омельченко 2,69%, Андрей Ильенко - 2,48%, Николай Томенко - 2,11%

Таким образом, во втором туре на должность мэра Киева могут претендовать Виталий Кличко и Александр Попов.

В горсовет столицы проходят партии:

УДАР - 19,74%

"Европейская солидарность" - 17,76%

"Слуга народа" - 10,28%

"Батькивщина" - 8,61%

ОПЗЖ - 7,77%

Харьков

Геннадий Кернес получил абсолютное большинство голосов первом туре выборов мэра Харькова - 57,9%.

У его ближайшего оппонента Александра Фельдмана (ОПЗЖ ) - 12,2%. Алексей Кучер от "Слуги народа" получил 11,98%, Олег Абрамичев ("Европейская солидарность") - 6,23%, Игорь Черняк ("Блок Светличной "Разом") - 4,51%.

В городской совет Харькова преодолевают проходной барьер 6 партий:

"Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 39,52%

ОПЗЖ - 16,99%

"Слуга народа" - 12,39%

Европейская солидарность - 9,17%

Партия Шария - 6,41%

Одесса

По результатам экзитпола по выборах в Одессе побеждает действующий городской глава Геннадий Труханов 34,4% . При этом в Одессе будет второй тур выборов, так как Труханов не набрал более 50% голосов.

"Доверяй делам" - 23,77%

ОПЗЖ - 22,38%

"Слуга народа" - 15,95%

"Европейская солидарность" - 12,72%

Партия Шария - 7,63%

Напомним, что в полицию уже поступило 2162 сообщения о возможных нарушениях связанных с избирательным процессом.