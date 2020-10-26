Препарат будет направлен на помощь "тяжелым" пациентам/ фото: Delo.ua

На территорию Украины завезут 14 тысяч флаконов препарата для лечения коронавирусной инфекции "Ремдисивир". Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

По его словам, Минздрав выдал разрешение на ввоз незарегистрированного препарата для лечения пациентов с COVID-19.

На прошлой неделе Минздрав предоставил разрешение на ввоз незарегистрированного лекарственного средства "Ремдесивир", который был закуплен государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" для лечения коронавирусной болезни... В Украину должна прибыть первая партия данного лекарственного средства, это около 14 тысяч флаконов.

Отмечается, что препарат будет направлен на помощь 4700 больным коронавирусной инфекцией, находящимся в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что в течении года в Украине появится своя вакцина от коронавируса. В разработке препарата принимают участие американские компании.