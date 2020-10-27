В Украине патовая ситуация с коронавирусными больницами [ Редактировать ]
В Киеве и шести областях наблюдается 70%-заполнение коек для больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В столице койки в больницах заполнены на 75,9%. Не лучшая ситуация наблюдается в Донецкой области (77,4%), Кировоградской области (71%), Луганской области (78,9%), Одесской области (80,7%), Полтавской области (79,9%) и Ровненской области(71,7%).
Отмечается, что всего на территории Украины введено в эксплуатацию 38 443 койки, при этом в резерве находятся 13,5 тысяч больничных кроватей.
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