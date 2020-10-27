В Украине введут новые методы диагностики коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 27 октября, в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав планирует добавить новые методы для диагностики коронавируса.
В ближайшее время могут начать использовать тестирования на антиген методом ИФА и с помощью новых экспресс-систем.
Сейчас Минздрав не устраивает количество тестирований на коронавирус исходя из динамики заболевания.
Нам необходимо добавлять другие методы диагностики COVID-19, чтобы устанавливать диагноз для лечения.
По его словам, сейчас завершаются испытания украинских тест-систем на выявление антигенов методом ИФА. Сейчас этот метод уже используется для определения антител.
Антиген - это тот же вирус. Этот метод также может быть использован в наших лабораториях. А лабораторий, которые могут использовать метод ИФА, значительно больше. Они находятся кроме наших лабораторных центров и в наших больницах. В такой способ мы значительно увеличим количество тестирований.
Также Минздрав планирует закупить тесты, которые используют экспресс-метод определения на антиген.
Эти тесты только месяц тому появились в мире. Мы сейчас провели переговоры с компаниями, какое количество тестов они смогут поставить в Украину. Сейчас согласовываем нормативный акт о выделении дополнительных средств на закупку этих тест-систем.
С помощью такого метода планируют проводить до 1 миллиона тестирований в месяц.
Ранее Степанов заявил, что 30% случаев у больного коронавирусом отрицательный ПЦР тест.
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