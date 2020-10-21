За минувшие сутки госпитализировали более 1 тысячи человек Источник: Pexels

В украинских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 22 997 человек. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за минувшие сутки госпитализировали более 1 тысячи человек. Они находятся в состояниях различной тяжести.

Были госпитализированы за минувшие сутки 1009 человек. На сегодняшнее утро на койках (в больницах) находится 22 977 человек. Это люди, которым уже подтвержден COVID-19 или с подозрением они находятся в больницах, исходя из своего состояния, из тяжести болезни.

Отмечается, что за предыдущие сутки в целом было осуществлено 62 869 тестирований на коронавирус. Из них 32 729 методом ПЦР, а методом ИФА – 30 140 исследований.

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины COVID-19 лабораторно подтвердили у 6 719 человек. С начала эпидемии в стране зарегистрировали более 315 тысяч заражений.

