Военные Беларуси и России утвердили план двустороннего сотрудничества на 2021 год. В частности, они договорились о совместной охране границ Союзного государства. Об этом сообщает "БелТА".

Сегодня прошло заседание совместной коллегии Министерств обороны Беларуси и России.

Подписаны постановления о проведении совместных специальных учений, о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО.

Стороны подписали ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества России и Беларуси.

Ранее сообщалось, что на протестах в Беларуси задержаны более 100 человек. Также мы писали о том, что Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси.