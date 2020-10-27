Беларусь и Россия утвердили план совместной охраны границ [ Редактировать ]
Военные Беларуси и России утвердили план двустороннего сотрудничества на 2021 год. В частности, они договорились о совместной охране границ Союзного государства. Об этом сообщает "БелТА".
Сегодня прошло заседание совместной коллегии Министерств обороны Беларуси и России.
Подписаны постановления о проведении совместных специальных учений, о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО.
Стороны подписали ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества России и Беларуси.
Ранее сообщалось, что на протестах в Беларуси задержаны более 100 человек. Также мы писали о том, что Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси.
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