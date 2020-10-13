Украина присоединится к введенным ранее санкциям против Беларуси со стороны Европейского союза. Также Украина будет рассматривать возможность последующих санкций в зависимости от реакции со стороны ЕС. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, вопрос Беларуси является примером того, как работает предусмотренная соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик Евросоюза и Украины.

"Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним", - сообщил Кулеба.

Ранее в Евросоюзе введут санкции против Лукашенко.