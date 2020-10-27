Еще один заместитель главы Офиса президента заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Во вторник, 27 октября, еще один заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заразился коронавирусом. У президента Владимира Зеленского коронавирус не выявили.
"Все остальные прошли тестирование, все нормально. Президент и глава Офиса в порядке", - уточнил собеседник.
Отметим, Ковалив написала на своей странице в Facebook, что у нее подтвердили коронавирус.
Ранее сообщалось, что лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заболел коронавирусом.
по теме
Замглавы Офиса президента заразилась коронавирусом
Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирусом
Кличко рассказал о больных коронавирусом в Киеве
В Киеве по состоянию на 27 октября зафиксировали еще 525 случая коронавируса
В Украине введут новые методы диагностики коронавируса
Во вторник, 27 октября, в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав планирует добавить новые методы для диагностики коронавируса
В 30% случаев у больного коронавирусом отрицательный ПЦР тест - Степанов
Во вторник, 27 октября, в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление
Гуманитарный кризис: у Зеленского обеспокоены ситуацией в Крыму
В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым обеспокоены критической гуманитарной ситуацией