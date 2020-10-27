Во вторник, 27 октября, еще один заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заразился коронавирусом. У президента Владимира Зеленского коронавирус не выявили.

"Все остальные прошли тестирование, все нормально. Президент и глава Офиса в порядке", - уточнил собеседник.

Отметим, Ковалив написала на своей странице в Facebook, что у нее подтвердили коронавирус.

Ранее сообщалось, что лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заболел коронавирусом.