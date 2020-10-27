Замглавы Офиса президента заразилась коронавирусом [ Редактировать ]
Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирусом. Также заразился ее супруг и дети. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.
Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной.
Она и ее семья чувствует себя удовлетворительно. Они находятся под наблюдением врача. Сейчас Ковалив с семьей находится на самоизоляции.
Напомним, в начале лета коронавирсную инфекцию перенесла супруга президента Елена Зеленская и его сын Кирилл.
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