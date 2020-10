Проект американского предпринимателя Илона Маска по запуску глобальной спутниковой интернет-сети Starlink запустится до конца 2020 года. Об этом сообщает itc.ua.

В каталог Appstore добавили приложение Starlink. Компания SpaceX намеревается обеспечить широкополосным доступом в сеть весь мир.

Welcome to the App Store, SpaceX. pic.twitter.com/4YFia2IT6j