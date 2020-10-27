Орбитальный интернет: появилась дата запуска Starlink [ Редактировать ]
Источник: SpaceX
Проект американского предпринимателя Илона Маска по запуску глобальной спутниковой интернет-сети Starlink запустится до конца 2020 года. Об этом сообщает itc.ua.
В каталог Appstore добавили приложение Starlink. Компания SpaceX намеревается обеспечить широкополосным доступом в сеть весь мир.
Welcome to the App Store, SpaceX. pic.twitter.com/4YFia2IT6j— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) October 27, 2020
Отмечается, что миссия 14 v1.0 должна была ознаменовать старт более широкого тестирования сети Starlink. Мобильное приложение будет работать, чтобы пользователи гаджетов на базе IOS могли быстро настроить подключение к спутниковой системе. При этом в магазине Google Play приложение отсутствует.
Ранее мы писали, что SpaceX запустила очередную партию из 60 спутников для глобальной сети Starlink. Запуск произошел в космическом центре Кеннеди и стал пятнадцатым по счету и состоялся в рекордно короткий срок.
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