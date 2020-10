Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, груженую интернет-спутниками Starlink. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Запуск произошел в космическом центре Кеннеди и стал пятнадцатым по счету и состоялся в рекордно короткий срок.

Отмечается, что после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков в третий раз, через 8 минут 23 секунды должна совершить управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантике в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Falcon 9’s first stage lands on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/ECFQr2jZnN