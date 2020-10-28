Календарь православных праздников на ноябрь 2020 [ Редактировать ]
Фото: Преображенская церковь / autotravel.ru
В ноябре 2020 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.
Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.
Православные праздники в ноябре 2020 года:
- 4 ноября 2020 - празднование Казанской иконы Божьей матери.
- 6 ноября 2020 - празднование иконы Божьей матери "Всех скорбящих Радость".
- 7 ноября 2020 - Димитриевская родительская суббота.
- 8 ноября 2020 - память великомученика Димитрия Солунского, мироточца.
- 9 ноября 2020 - день преподобного Нестора Летописца.
- 10 ноября 2020 - Параскева Пятница. Память великомученицы Параскевы Иконийской, нареченной Пятница.
- 21 ноября 2020 - День святого Михаила. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
- 22 ноября 2020 - празднование иконы Божьей матери "Скоропослушница".
- 26 ноября 2020 - память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
- 27 ноября 2020 - апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский пост.
- 28 ноября 2020 - начало Рождественского поста.
- 29 ноября 2020 - память апостола и евангелиста Матфея.
Посты в ноябре 2020 года:
- Многодневный пост в ноябре 2020 - Рождественский пост. В 2020 году этот пост начнётся 28 ноября и будет продолжаться до 6 января 2021 года.
- Однодневные посты - 4 ноября, 6 ноября, 11 ноября, 13 ноября, 18 ноября, 20 ноября, 25 ноября, 27 ноября.
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