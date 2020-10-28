В ноябре 2020 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.

Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.

Православные праздники в ноябре 2020 года:

4 ноября 2020 - празднование Казанской иконы Божьей матери.

6 ноября 2020 - празднование иконы Божьей матери "Всех скорбящих Радость".

7 ноября 2020 - Димитриевская родительская суббота.

8 ноября 2020 - память великомученика Димитрия Солунского, мироточца.

9 ноября 2020 - день преподобного Нестора Летописца.

10 ноября 2020 - Параскева Пятница. Память великомученицы Параскевы Иконийской, нареченной Пятница.

21 ноября 2020 - День святого Михаила. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

22 ноября 2020 - празднование иконы Божьей матери "Скоропослушница".

26 ноября 2020 - память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

27 ноября 2020 - апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский пост.

28 ноября 2020 - начало Рождественского поста.

29 ноября 2020 - память апостола и евангелиста Матфея.

Посты в ноябре 2020 года: