Без "ножки": Apple полностью переделает AirPods [ Редактировать ]
Корпорация Apple готовит масштабное обновление линейки беспроводных наушников AirPods на 2021 год. Об этом сообщает Bloomberg.
Apple презентует как бюджетный вариант AirPods, так и новые AirPods Pro.Также Apple готовит обновление для простых AirPods. Внешне они будут похожи на нынешнюю Pro-версию: с такой же короткой ножкой и сменными амбушюрами. Кроме того, беспроводные наушники получат больше времени автономии.
Отмечается, что полностью переработанная версия AirPods Pro станет намного компактнее и лишится "ножки", а корпус переработают на округлую форму.
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