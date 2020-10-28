Корпорация Apple готовит масштабное обновление линейки беспроводных наушников AirPods на 2021 год. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple презентует как бюджетный вариант AirPods, так и новые AirPods Pro.Также Apple готовит обновление для простых AirPods. Внешне они будут похожи на нынешнюю Pro-версию: с такой же короткой ножкой и сменными амбушюрами. Кроме того, беспроводные наушники получат больше времени автономии.

Отмечается, что полностью переработанная версия AirPods Pro станет намного компактнее и лишится "ножки", а корпус переработают на округлую форму.

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