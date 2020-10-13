После множества слухов и переносов презентация Apple по анонсу iPhone 12 наконец-то состоялась 13 октября в 20:00 по киевскому времени.

На мероприятии, прошедшем под лозунгом название "Привет, скорость", Тим Кук со своей командой представил не один, а целых четыре модели iPhone 12:

iPhone 12 Mini,

IPhone 12,

iPhone 12 Pro,

iPhone 12 Pro Max.

Дизайн iPhone 12

Apple в 2020 году наконец-то кардинально сменила внешний вид iPhone 12 после трехлетнего доминирования дизайна iPhone X. Новый форм-фактор напоминает iPhone 5 и соответствует модному стилю iPad Pro и iPad Air.

Боковые стороны теперь плоские с матовой поверхностью и имеют более острые края, переходящие к стеклу спереди и сзади.

Внешний вид дополняется крайне узкими рамками по всему экрану, хотя верхняя выемка осталась для размещения фронтальной камеры и технологии Face ID.

Дизайн дополнен рядом новых цветов, в первую очередь ярко-синим. IPhone 12 и 12 Mini выпускаются в черном, синем, зеленом, белом и красном цветах, а iPhone 12 Pro и 12 Pro Max - в черном, синем, золотом и белом цветах.

В то время как iPhone 12 Pro получил корпус из нержавеющей стали, в более дешевом iPhone 12 по-прежнему используются алюминий. Однако iPhone 12 в сравнении с iPhone 11 стал тоньше и легче.

Экран iPhone 12

Вторая наиболее привлекательная часть iPhone 12 — это предлагаемые размеры экрана. IPhone 12 и iPhone 12 теперь получили 6,1-дюймовый дисплей вместо 5,8-дюймового в прошлых моделях, но размер корпуса остался прежним.

Новинкой в ​​этой линейке является iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым дисплеем, который чуть больше iPhone SE и вероятно заменит эту модель. Для тех, кому нужен огромный дисплей, есть iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем – самый большой в линейке.

По сравнению с iPhone 11, в iPhone 12 Apple повсеместно внедрила OLED-дисплеи, улучшив контраст и яркость по сравнению с прошлогодней моделью iPhone 11 с ЖК-дисплеями.

Разрешение экрана увеличилось на 2 млн пикселей — до 2532×1170 пикселей (460 ppi). В формате HDR максимальная яркость составляет 1200 нит.

Экран iPhone 12 был значительно усилен стеклом Ceramic Shield. Apple в партнерстве с производителем стекла Corning создала специальное стеклянное покрытие для iPhone 12 под названием Ceramic Shield – это самое прочное покрытие дисплея, доступное для смартфонов.

Apple утверждает, что iPhone 12 способен выдержать падение с высоты, которая в 4 раза выше, чем была ранее заявлена, как безопасная. Это означает, что он с большей вероятностью выдержит падение без трещин и поломок.

Но обещанной частоты обновления экрана в 120 Гц не появилось – развертка осталась на прежнем 60-герцовом уровне, даже на премиум-моделях Pro. Напомним, что на Android-смартфонах экраны с 90 Гц и 120 Гц уже давно стали неким стандартом.

Впервые в iPhone – 5G

Все четыре модели iPhone 12 предлагают подключение к сетям 5G – впервые для Apple. Однако поддержка мобильных сетей 5-го поколения уже есть на большинстве телефонов на Android стоимостью 500 долларов.

Apple решила включить в свои телефоны как широко распространенные Sub-6 5G, так и непопулярные, но сверхскоростные mmWave 5G. Последние использует американский оператор Verizon, в то время как AT&T и T-Mobile в основном ориентированы на Sub-6.

Чтобы показать преимущества нового сотового модуля, Тим Кук пригласил докладчика из Verizon объявить, что iPhone 12 способен достичь скорости загрузки в 200 МБ/с в их сетях.

Камеры iPhone 12

В базовых iPhone 12 снова используются всего две камеры: основной и сверхширокоугольный объективы. Но Apple сильно улучшила основную камеру по сравнению с iPhone 11.

Основная камера получила новый 7-элементный объектив и более широкую диафрагму f/1.6, чтобы улучшать фотографии при слабом освещении – Apple заявляет об улучшении возможностей съемки при слабом освещении на 27%.

Функция получила название "Ночной режим" – она будет использоваться во всех моделях iPhone 12. Причем работает она как на основном модуле, так и на сверхширокоугольном.

Процессор A14 Bionic

Apple iPhone 12 оснащен новым мобильным чипом под названием A14 Bionic. A14 в iPhone 12 использует 5-нанометровый процесс для уменьшения размера транзистора.

Apple заявляет, что новый 6-ядерный процессор на 50% быстрее, чем в любом другом смартфоне. В iPhone 12 также установлен новый 4-ядерный графический процессор, который до 50% быстрее, чем у конкурентов – идеален для видеоигр.

Широкие возможности iPhone 12 Pro и 12 Pro Max

Флагманские iPhone 12 Pro и 12 Pro Max обладают более продвинутыми возможностями по сравнению с базовыми iPhone 12 mini и iPhone 12, поэтому о них стоит поговорить отдельно.

Apple заявляет, что форм-факторы более крупных устройств iPhone 12 Pro "почти такие же", как у меньших моделей iPhone 11 Pro, которые они заменяют. Рамки iPhone 12 Pro сделаны из прочной нержавеющей стали. Четыре цвета тихоокеанский синий, графитовый, золотой и серебряный.

У флагманов iPhone 12 Pro и 12 Pro Max интегрированы целых три фотомодуля, как у премиальных моделей iPhone 11, но все они были улучшены.

Новые смартфоны оснащены 5-кратным оптическим зумом, заявляет Apple. Сенсор Max на 47% больше, и снимает на 87% качественнее при слабом освещении, а также обладает новой системой оптической стабилизации изображения.

Apple ProRAW, новая функция для iPhone 12 Pro, которая обеспечивает преимущества цифровой фотографии iPhone с преимуществами съемки в формате RAW.

Новые функции видео на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max:

10-битная запись HDR-видео

Запись в Dolby Vision HDR

4K при 60 кадрах в секунду

iPhone 12 Pro также оснащен сканером LiDAR на задней панели для сканирования объектов и помещений, функций AR и многого другого. Сканер LiDAR также способствует автоматической фокусировке при слабом освещении и сокращает время захвата кадра.

Возвращение зарядки MagSafe

Огромный поворотный момент в iPhone 12 — это возрождение бренда MagSafe, который ранее использовался для зарядных устройств для ноутбуков Apple, которые крепились на магнитах.

Новая система оснащена сильными магнитами на задней панели iPhone 12, так что владельцы могут прикреплять аксессуары, а не только зарядные беспроводные устройства.

К примеру, MagSafe можно прикрепить всевозможные аксессуары к задней части телефона одним щелчком: чехлы, кошельки, крепления для приборной панели автомобиля и, конечно же, зарядные устройства, которые работают аналогично Apple Watch. Apple также представляет подставку для беспроводной зарядки с магнитами.

Apple заявляет, что iPhone 12 может заряжаться без проводов со скоростью до 15 Вт.

Дата выхода iPhone 12 и цена

Предварительные заказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начинаются 16 октября, а поступление в продажу - 23 октября.

Предварительные заказы на iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini будут сделаны 6 ноября, а поступление в продажу - 13 ноября.

Стоимость iPhone 12 Mini начинается с 699 долларов, а iPhone 12 - от 799 долларов. Стоимость iPhone 12 Pro начинается с 999 долларов, а iPhone 12 Pro Max - от 1099 долларов. Начальная емкость встроенного накопителя теперь составляет 128 ГБ.

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