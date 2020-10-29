Этой осенью в Украине появились карты памяти SD/microSD и флеш-накопители от бренда Kioxia. На рынке нашей страны бренд представляет польский производитель Wilk Elektronik, известный по бренду GOODRAM, качественная продукция которого неоднократно обозревалась на "Подробностях".

KIOXIA Europe GmbH (ранее известная как Toshiba Memory Europe GmbH) — это европейская дочерняя компания KIOXIA Corporation, ведущего мирового поставщика флэш-памяти и твердотельных накопителей (SSD). Стоит напомнить, что Toshiba была первой компанией в мире, кто начал ее массовое производство флэш-памяти NAND в 1991 году.

Под своим новым названием KIOXIA остается сегодня лидером в области хранения данных со своей технологией BiCS FLASH 3D, ориентированной на инновации, качество и надежность. Эта технология является важным компонентом почти всех электронных устройств, в которых необходимо хранить данные.

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Недавно KIOXIA представила карты-памяти формата SDXC новой серии Exceria Pro (U3 / V90 / C10), доступные в емкостях 64, 128 и 256 ГБ – все основанные на высокоскоростном стандарте UHS-II, который способен выдавать скорости до 270 МБ/с при чтении и до 260 МБ/с на запись.

Возможности впечатляют, поэтому нашей редакции стало интересно проверить возможности накопителя на практике, ведь такие карты памяти однозначно привлекут внимание любителей фото- и видеосъемки в разрешениях вплоть до 8K, для которых и создавалась данная карта памяти.

Технические характеристики и возможности:

Модель: EXCERIA PRO

Поддержка записи видео: 8K

Максимальные значения скорости чтения/записи: 270/260 Мб/с

Объемы: 64, 128, 256 ГБ

Интерфейс: UHS-II

Класс скорости: C10

Класс UHS: U3

Video Speed Class: V90

Защита от радиации: есть

Защита от перегрева: есть

Иммунитет к электростатическому разряду: есть

CPRM: поддерживается

Упаковка, комплект и внешний вид:

Как и в случае с большинством подобных карт-памяти, KIOXIA Exceria Pro упакована в обычную картонку с небольшим пластиковым блистером, через который виднеется сам компактный накопитель.

На обратной стороне нанесена техническая информация. Производитель особо заостряет ваше внимание на том, что данная SDXC разрабатывалась специально под запись в 8K разрешении, запечатления высококачественных фотографий и поддержку температур в пределах от -25 до +85 градусов по Цельсию.

Также KIOXIA обещает 5-летнюю гарантию.

KIOXIA Exceria Pro выполнена в стандартном форм-факторе SDXC в корпусе из пластика с характерной желтой наклеечкой с указанием объема, скорости и типа карты, включая поддержку стандартов. Выглядит такое цветовое решение симпатично.

На обратной стороне заметно увеличенное количество контактных площадок — целых 17, что соответствует UHS-II. Карта обратно совместима с обычным слотом для SD-карт, но в таком режиме скоростные показатели будут заметно ниже.

Тестирование

Карты памяти в значительной степени идентичны флеш-накопителям, поэтому, чтобы упростить задачу, мы будем использовать примерно ту же методологию тестирования, как при тестировании обычных твердотельных накопителей.

Но тут есть небольшая хитрость – необходим специальный переходник, который был бы способен раскрыть всю скорость на полную. Для этого подошел вот такой кардридер от Lexar, который понимает стандарт UHS-II.

Наборы тестов, которые мы будем использовать для тестирования карт памяти: HD Tune Pro, Crystal Disk Mark x64, и AS SSD Benchmark.

Но сперва давайте посмотрим, как определяется KIOXIA Exceria Pro на компьютере. Файловая система "с завода" – exFAT. Доступно для хранения данных 59,67 ГБ.

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark один из самых популярных тестов для оценки скоростей чтения/записи для накопителей – программа постоянно обновляется, добавляя все новые и новые версии устройств для хранения данных. Версия программы 7.0.0 x64. Результаты оказались очень близкими к заявленным.

AS SSD Benchmark

AS SSD — это еще один инструмент для сравнительного анализа, весьма похожий на CrystalDiskMark, который использует преимущественно несжимаемые данные в диапазоне рабочих нагрузок, включая последовательные тесты и время доступа. Результаты теста следующие:

HD Tune

HD Tune удобен тем, что позволяет увидеть на графике стабильность работы контроллера. В целом, как для карты памяти, показатели в норме.

Тесты в полевых условиях

Я скопировал видеофайл объемом 16 ГБ с GOODRAM на карту и обратно, чтобы проверить реальные скорости чтения и записи. На протяжении всего теста диск скорость была стабильной: при копировании на карту потребовалось 1 минута и 15 секунд со средней скоростью в 230 МБ/с. При копировании с карты на накопитель скорость составила 255 МБ/с, что всего на 5 МБ/с расходится с максимально заявленной скоростью.

Итог

В нашем тесте KIOXIA Exceria Pro 64 ГБ почти удалось достичь заявленной скорости с максимальным показателем в 266 Мб/с на чтение и до 226 МБ/с на запись. Таким образом карта подтвердила соответствие стандарту USH-II и V90, поэтому идеально подходит для работы с 8K видео – это отличное решение для профессиональной видео и фотосъемки.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как жесткие диски достигнут объема в 24 терабайта к 2022 году. Также ранее мы делали обзор экстремально быстрой SDXC-карты памяти — GOODRAM SDXC 128GB IRDM PRO V60.