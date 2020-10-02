Жесткие диски станут объемнее / Фото: techspot.com

Стремительное падение цен на твердотельные накопители создало серьезную угрозу традиционным механическим жестким дискам. Производители HDD сейчас наращивают разработку накопителей большей емкости. Нам обещают объемы в 24 ТБ в одном жестком диске уже через два года.

У твердотельных накопителей есть неоспоримые преимущества перед жесткими дисками благодаря своей невероятно высокой скорости чтения и записи, о чем мы убедились в нашем обзоре, а также их меньшей подверженности к механическим повреждениям, бесшумности и более компактных размерах.

Но у жестких дисков все еще есть весомое превосходство – меньшая цена за гигабайт и большие объемы хранимых данных. Вскоре они станут еще лучше благодаря усилиям производителей по переходу на конструкции с десятью пластинами.

Читайте также Почему на самолетах Boeing 747 пользуются дискетами - ответ экспертов

В последние несколько лет производители жестких дисков внедрили новые технологии магнитной записи с подогревом и черепичной магнитной записи, что позволило более компактно размещать данные на дисках.

Количество пластин в накопителях к 2022 году увеличится до 10

Но есть более простой вариант с наращиванием объемов – увеличить количество пластин на каждом диске. С тех пор, как Toshiba перешла на девять пластин на диск, это стало стандартом в отрасли для флагманских накопителей.

Согласно отчету StorageNewsletter, производители готовятся перейти к дизайну с десятью пластинами.

Это стремление также подтверждают аналитики из Trendfocus, которые недавно заявили, что производители жестких дисков запросили новые образцы магнитной подложки толщиной менее 0,5 мм. Такие производители, как Seagate, планируют уже в конце этого года наладить производство жестких дисков объемом 20 ТБ. Но даже это не предел.

Со временем в механических накопителях появится до 12 пластин на один диск. Trendfocus заявляет, что к 2022 году следует ожидать появления в продаже жестких дисков емкостью 24 ТБ.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Samsung выпустила фантастически быстрый SSD-накопитель. Также мы делали обзор дешевого внешнего SSD SSD My Passport Go 500 ГБ.