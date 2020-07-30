GOODRAM SDXC 128GB IRDM PRO V60 / Фото: Подробности

Компания Wilk Elektronik SA под брендом IRDM представила в этом году сверхскоростные карты памяти формата SDXC, которые предназначены для фотоаппаратов или дронов, оптимизированных под съемку контента в разрешении 4К UHD, 3D и 360° фотографии, а также скоростной фотосъемки в RAW, или просто в качестве скоростного расширения хранилища в мобильных устройствах и ноутбуках.

Казалось бы, что нового? Дело в том, что производители чипов памяти постоянно совершенствуют технологии, адаптируя их под увеличивающиеся требования современных камер и других устройств, записывающих видео.

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Стоит отметить, что на их бурный рост повлияло снижение стоимости NAND накопителей, что позитивно отразилось как на итоговой цене, так и на увеличении скорости благодаря прорывам в этой технологии.

Новое поколение карт памяти GOODRAM IRDM PRO UHS-II U3 как раз является результатом такой эволюции, которые достигают сверхвысоких скоростей чтения и записи. Рассмотрим эту технологию на примере модели GOODRAM SDXC 128GB IRDM PRO V60 детальнее.

Технические характеристики:

Предлагаемые объемы: 64 ГБ или 128 ГБ

Интерфейс: UHS-II U3

Стандарт карты: SDXC

Стандарт Video Class: V60

скорость работы: чтение до 265 МБ/с, запись до 120 МБ/с

Согласно заявленным спецификациям, карта соответствует стандарту UHS-II V60, а значит заявленная скорость до 265 Мб/с на чтение и до 120 МБ/с – на запись. Скорости достаточно высокие, но это не предел. В портфолио GOODRAM есть модели IRDM V90 с еще более впечатляющими скоростными показателями (с поддержкой записи в 8K).

Но модель UHS-II V60 является некой "золотой серединой", которая выступает в качестве доступного и при этом скоростного SDXC-накопиетеля.

Упаковка и дизайн

GOODRAM SDXC 128GB IRDM PRO V60 запечатана в традиционной картонной упаковке с пластиковым противоударным блистером. Все оформлено в фирменных цветах GOODRAM.

На упаковку нанесены данные по сертификации и соответствию классам скорости. Также производитель уверяет, что на накопитель предоставляется пожизненная гарантия.

По форм-фактору GOODRAM SDXC 128GB IRDM PRO V60 на первый взгляд ничем не отличается других карт памяти подобного стандарта. Отличие разве что в окрашенном в фирменный черно-красный цвет корпусе.

Но есть одно крайне важное отличие – в увеличенной контактной площадкой с большим количеством контактов – именно благодаря им достигается такая высокая скорость.

Кстати, при использовании обычных кардридеров скорость не будет превышать 100 Мб/с. поэтому весь потенциал накопителя раскрывается в устройствах, которые поддерживают интерфейс UHS-II U3. Например, подойдет специальный кардридер или фотоаппарат.

Тестирование

Результаты в бенчмарках показали результаты, близкие к заявленным, с небольшим расхождением в пределах погрешности.

Итог

Карта памяти GOODRAM SDXC 128GB IRDM PRO V60 произвела исключительно позитивное впечатление. Она однозначно станет очень хорошим выбором в качестве портативного накопителя для экшн-камер с поддержкой съемки 4К UHD, летающих дронов, видеорегистраторов с поддержкой Super HD съемки с высоким битрейтом, а также ноутбукам в качестве расширителя хранилища.

Самое главное, на накопитель действует пожизненная гарантия, так что о надежности можно не сомневаться.

О компании

Компания Wilk Elektronik SA, основанная в 1991 году в качестве дистрибьютора, является польским производителем продуктов памяти и хранения. Продукция продается под торговой маркой GOODRAM.

В конце 1990-х годов около 70% модулей памяти, продаваемых в Польше, принадлежали Wilk Elektronik.

В середине 2003 года компания перенесла свою штаб-квартиру в Лазиска-Гурне, где она основала завод по выпуску накопителей. Сегодня GOODRAM производит и продает различные типы продуктов, начиная с оперативной памяти, флэш-накопителей, SSD и карт памяти Compact Flash.

GOODRAM имеет два сегмента продуктов: потребительский и промышленный.

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