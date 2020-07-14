Польская компания Wilk Elektronik SA объявила о старте продаж на территории Украины сверхбыстрых твердотельных NVMe-накопителей GOODRAM IRDM Ultimate X.

Особенностью этих моделей стала поддержка самого быстрого и современного интерфейса PCI Express 4.0.

Новые накопители специально созданы для пытливых энтузиастов, требовательных геймеров и профессиональных пользователей ПК. GOODRAM IRDM Ultimate X доступны на полках розничных сетей и ведущих интернет ритейлеров.

В новую серию вошли SSD в популярном форм-факторе М.2 2280 и объемами 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Микросхемы памяти используют технологию 3D NAND TLC.

GOODRAM IRDM Ultimate X задействует четыре линии PCI-E 4.0, а в основе накопителей лежит контроллер Phison PS5016-E16, который зарекомендовал себя как надежный, стабильный, выносливый и долговечный.

Использование интерфейса PCIe 4.0 x4 позволяет GOODRAM IRDM Ultimate X достигать пиковых значений скорости в 5000 МБ/с при чтении и 4500 МБ/с при записи. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при чтении и записи составляет соответственно 550 и 400 тысяч у младшей версии и 750 и 750 тысяч у двух других.

Чтобы эффективно охлаждать микросхемы, производитель оснастил IRDM Ultimate X оригинальным алюминиевым радиатором с фирменным логотипом ярко красного цвета, подчеркивающий геймерский вектор.

Новые накопители совместимы с новейшей платформой AMD Ryzen 3000. Напомним, что AMD первой в мире внедрила интерфейс PCIe 4.0 в продукцию, предназначенную для потребительских решений.

Рекомендуемая стоимость GOODRAM IRDM Ultimate X в Украине составляет:

500 ГБ - 4200 грн

1 ТБ - 7000 грн

2 ТБ - 500 грн

Ранее podrobnosti.ua делали обзор GOODRAM IRDM PRO 1TB, которым ускоряли компьютер.