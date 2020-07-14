В Украине появились самые быстрые SSD-накопители в мире [ Редактировать ]
Источник: 3Dnews
Польская компания Wilk Elektronik SA объявила о старте продаж на территории Украины сверхбыстрых твердотельных NVMe-накопителей GOODRAM IRDM Ultimate X.
Особенностью этих моделей стала поддержка самого быстрого и современного интерфейса PCI Express 4.0.
Новые накопители специально созданы для пытливых энтузиастов, требовательных геймеров и профессиональных пользователей ПК. GOODRAM IRDM Ultimate X доступны на полках розничных сетей и ведущих интернет ритейлеров.
В новую серию вошли SSD в популярном форм-факторе М.2 2280 и объемами 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Микросхемы памяти используют технологию 3D NAND TLC.
GOODRAM IRDM Ultimate X задействует четыре линии PCI-E 4.0, а в основе накопителей лежит контроллер Phison PS5016-E16, который зарекомендовал себя как надежный, стабильный, выносливый и долговечный.
Использование интерфейса PCIe 4.0 x4 позволяет GOODRAM IRDM Ultimate X достигать пиковых значений скорости в 5000 МБ/с при чтении и 4500 МБ/с при записи. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при чтении и записи составляет соответственно 550 и 400 тысяч у младшей версии и 750 и 750 тысяч у двух других.
Чтобы эффективно охлаждать микросхемы, производитель оснастил IRDM Ultimate X оригинальным алюминиевым радиатором с фирменным логотипом ярко красного цвета, подчеркивающий геймерский вектор.
Новые накопители совместимы с новейшей платформой AMD Ryzen 3000. Напомним, что AMD первой в мире внедрила интерфейс PCIe 4.0 в продукцию, предназначенную для потребительских решений.
Рекомендуемая стоимость GOODRAM IRDM Ultimate X в Украине составляет:
- 500 ГБ - 4200 грн
- 1 ТБ - 7000 грн
- 2 ТБ - 500 грн
Ранее podrobnosti.ua делали обзор GOODRAM IRDM PRO 1TB, которым ускоряли компьютер.
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