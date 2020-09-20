"18 суток под землей": в Кривом Роге продолжаются подземные протесты шахтеров [ Редактировать ]
В Кривом Роге, состоянием на 20 сентября, на четырех шахтах Криворожского железорудного комбината уже 18-е сутки продолжается акция протеста шахтеров. Под землей остаются 154 горняка. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.
18 сутки. 154 горняка шахт КЖРК в подземных условиях борются свое право на достойный уровень жизни, на безопасные условия труда
Как заявил Волынец, консенсус в переговорах относительно уровня повышения зарплат, которые продолжались 19 сентября, так и не найден.
Шахтеры/Фото: facebook
Стоит отметить, что протесты шахтеров в Кривом Роге начались еще 3 сентября. Важно, что 8 сентября в подземном протесте участвовали 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината.
На 17-й день протеста под землей оставались 156 горняков.
Важно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил председателю Днепропетровской ОГА инициировать диалог между работниками и руководством Криворожского железорудного комбината.
А также, Государственная служба Украины по вопросам труда по поручению правительства проверит публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат".
Стоит отметить, что 20 сентября, под Офисом Президента проходит митинг в поддержку 154 шахтеров, которые сейчас находятся под землей.
Как мы ранее сообщали, что в Кривом Роге шахтеры устроили "подземный" протест.
Читайте также, под Львовом произошла трагедия на шахте.
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