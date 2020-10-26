В понедельник, 26 октября, на проспекте Мира в Хмельницком произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии двое водителей пострадали, а один сбежал с места происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Установлено, что водитель "Део Еспресо" не справился с управлением автомобилем и столкнулся сбоку с "ВАЗ 21099". Тот, в свою очередь, из-за столкновения выехал на встречную полосу и ударился в едущую на встречу "Ладу Калину".

После происшествия водитель "Део" покинул авто и сбежал в неизвестном направлении. Водители двух автомобилей "ВАЗ" получили травмы и были доставлены в больницу. Полиция ищет водителя "Део".

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