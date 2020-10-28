Реестр е-деклараций закрывают [ Редактировать ]
В среду, 28 октября, Национальное агентство по предупреждению коррупции закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. Об этом заявил председатель НАПК Александр Новиковов, пишет "Украинская правда".
Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины.
По его словам, закрытие реестра состоится в 18:00.
Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости.
Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.
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