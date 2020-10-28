В среду, 28 октября, судьи Конституционного суда Украины написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором заявили о длительном давлении со стороны антикоррупционных органов.

В обращении говорится, что повлиять на работу суда также пытаются политики.

Суд утверждает, что в течение нескольких месяцев он находится под давлением Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также некоторых политиков.

Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей, так и на суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия.

Также отмечается, что "несмотря на обвинения в предвзятости и заангажированности, распространении компрометирующей информации касательно профессиональной деятельности судей и угрозы касательно их криминального преследования", суд и дальше будет работать независимо и в "интересах украинского народа".

Ранее мы писали о том, что закон о НАБУ признан неконституционным.