Министерство культуры отказало Украинской Православной Церкви в проведении богослужения на территории Национального заповедника "София Киевская" по случаю 30-летия дарования Грамоты Святейшего Патриарха Алексия II о независимости и самостоятельности УПЦ в управлении, которая была вручена в соборе Святой Софии 28 октября 1990 года.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии СМИ во время открытия выставки "Украинская Православная Церковь в служении Богу и людям".

"К сожалению, хотя власть и изменилась, но отношение к Украинской Православной Церкви не изменилось", – отметил управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что отказ предоставить разрешение на богослужение УПЦ свидетельствует о том, что у нынешней власти сохранилось двойственное отношение к религиозным организациям.

"Накануне мы обратились в Министерство культуры, чтобы нам позволили завтра отслужить молебен или иное богослужение (в "Софии Киевской" – ред.). К сожалению мы получили отказ. Это было аргументировано пандемией", – сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что если бы Министерство культуры дало разрешение на проведение богослужения, то в Украинской Православной Церкви смогли бы соблюсти все карантинные требования.

Митрополит Антоний обратил внимание на факты вмешательства прошлой власти в религиозную жизнь, активное участие в создании ПЦУ и содействие этой структуре.

"Когда было принято решение о создании СЦУ/ПЦУ, это все происходило в Софии Киевской. Великая святыня стала началом усугубления раскола украинского Православия", – напомнил управделами УПЦ.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь 28 октября отметила 30-летие дарения Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ о независимости и самостоятельности Украинской Православной Церкви в своем управлении.

Во всех храмах Украинской Православной Церкви были совершены праздничные Божественные литургии.

В Киево-Печерской лавре 27 октября открыли выставку "Украинская Православная Церковь в служении Богу и людям", а также состоялась XII Международная научно-практическая конференция "Духовное и светское образование: история взаимоотношений - современность - перспективы", в которой приняли участие более 100 докладчиков.

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