В четверг, 29 октября, в ходе рабочего визита в Германию спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сделал заявление.

По его словам, на решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными отдельных положений закона о предотвращении коррупции и уголовной ответственности за недостоверное декларирование оперативно отреагируют Верховная Рада и президент.

В частности, Рада доработает антикоррупционное законодательство с учетом позиции КСУ.

По его словам, давление недопустимо на любую ветвь власти.

Но если мы исходим из антикоррупционной реформы, она более чем важна для государства... Вы видите реакцию наших иностранных партнеров. Она, мягко говоря, достаточно серьезная. И те достижения, которые были сделаны на протяжении нескольких лет... я говорю и о НАБУ, и о САП, и о Высшем антикоррупционном суде - это все маленькие, но важные шаги в борьбе с коррупцией.

Он также рассказал о последствиях решения КСУ.

Я уверен, что достаточно быстро будет реакция со стороны парламента и президента. И мы будем на законодательном уровне дорабатывать те механизмы, которые есть на сегодня, для того, чтобы система продолжала работать.

Кроме того, депутат и представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в эфире "Громадського радіо" заявила, что парламент отреагирует на пробелы, которые возникли в законодательстве.

В ближайшее время будут внесены соответствующие законодательные инициативы для устранения положений, которые признаны судом неконституционными. Они разбалансируют систему антикоррупционного законодательства, в дальнейшем она не может эффективно работать.

Напомним, из-за решения КСУ страна может лишиться безвиза.