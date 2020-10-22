Названо возможное условие самороспуска Верховной Рады [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие по которому возможен самороспуска Верховной Рады. Об нем он рассказал во время интервью украинским телеканалам.
Парламент может распустится в случае принятие закона о пожизненном заключении для коррупционеров.
Кроме того, глава государства добавил, что в Кабмине могут в ближайшее время начаться отставки. Самым слабым министрам придется уйти из правительств.
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