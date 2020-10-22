Президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие по которому возможен самороспуска Верховной Рады. Об нем он рассказал во время интервью украинским телеканалам.

Парламент может распустится в случае принятие закона о пожизненном заключении для коррупционеров.

Кроме того, глава государства добавил, что в Кабмине могут в ближайшее время начаться отставки. Самым слабым министрам придется уйти из правительств.

Читайте также, Зеленский раскрыл мощности медицинской системы в Украине и возможности госпитализации до 15 тысяч пациентов с коронавирусом в день.