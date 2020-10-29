Посли країн великої сімки рішення Конституційного суду, який скасував частину антикорупційної реформи - Засудили. А в Євросоюзі навіть заговорили про призупинення безвізу! Про це попередив посол при ЄС Микола Точицький.

Яких іще наслідків варто чекати - розповість наша лондонська кореспондентка Світлана Чернецька.

Лідери Євросоюзу не поспішають коментувати рішення Конституційного суду. Адже для початку чекають реакції влади та особисто президента на це рішення. Але очевидно, що така новина не буде непоміченою в Європі. Наразі Києву загрожує цілий букет наслідків. Насамперед, рішення суду може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму.

Адже активна боротьба з корупцією була однією із умов його запровадження. Далі під загрозою опиниться фінансова допомога міжнародних установ, зокрема МВФ та ЄБРР. А вслід за грошима не варто розраховувати й на політичну підтримку західних партнерів.

Джонатан Кац, дослідник "Фонду Маршалла"(Німеччина):

Система електронного декларування та НАЗК є ключовими для антикорупційної стратегії, погодженої Україною з партнерами, включаючи МВФ, ЄС та США. Відносини України з її партнерами серйозно ушкоджені.

Андерс Аслунд, аналітик центру "Атлантична рада":

Одним із багатьох наслідків боротьби Конституційного суду України за корупцію буде те, що фінансування МВФ, Світового банку або ЄС буде неможливим. Президенту варто діяти.

А у Міжнародній антикорупційній організації Transparency International здивувалися блискавичності роботи Конституційного суду. Лише за тиждень там змогли всебічно дослідити пояснення та позиції різних інституцій та експертів, які подекуди були викладені на сотнях сторінок. В Transparency International попереджають, що це рішення суду спровокує значний відкат антикорупційної реформи в Україні.