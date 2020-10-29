Замість посади зловмисники отримали підозру та клопотання про явку в суд

Мільйон доларів за посаду. Це не голівудський сценарій, а Рівненська реальність. Аби поновити на посаді колишнього правоохоронця та призначити його керівником головного управління поліції в області "група зацікавлених" намагалася підкупити начальника одного з департаментів Нацполіції.

Пропонували мільйон. Натомість новопризначений керівник мав "кришувати" незаконний видобуток бурштину і не створювати перепон. Проте замість посади зловмисники отримали підозру та клопотання про явку в суд. Вже завтра їм обиратимуть запобіжний захід.

Олеся Бойко, речниця ДВБ Нацполіції України: