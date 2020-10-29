Начальника департаменту Нацполіції намагалися підкупити за мільйон [ Редактировать ]
Мільйон доларів за посаду. Це не голівудський сценарій, а Рівненська реальність. Аби поновити на посаді колишнього правоохоронця та призначити його керівником головного управління поліції в області "група зацікавлених" намагалася підкупити начальника одного з департаментів Нацполіції.
Пропонували мільйон. Натомість новопризначений керівник мав "кришувати" незаконний видобуток бурштину і не створювати перепон. Проте замість посади зловмисники отримали підозру та клопотання про явку в суд. Вже завтра їм обиратимуть запобіжний захід.
Олеся Бойко, речниця ДВБ Нацполіції України:
45-річний "кандидат на посаду" та його 54-річний спільник зустрілися з посадовцем Національної поліції України. У розмові з ним висловили пропозицію надання мільйона доларів США "винагороди" за поновлення на службі колишнього правоохоронця та подальше призначення його на посаду керівника обласної поліції.
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